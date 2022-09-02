純網銀連線銀行（LINE Bank）持續拓展產品線，除了開業時即推出分期信貸，多元貸款服務亦陸續完備，在上半年推出可隨借隨還的「臨用金」後，今（2）日宣布全新轉貸服務上線，成為首家推出轉貸服務的純網銀，提供用戶一站式貸款服務，為各種資金需求預做準備。

LINE Bank轉貸服務最低利率1.68％起，開辦費僅488元，讓民眾可輕鬆線上申請、代償在其他金融機構的貸款。在其他銀行有借款的民眾，可至LINE Bank「借低利、還高利」，轉貸後重新起算還款期限，最多可分84期，降低每月還款壓力及利息支出。

LINE Bank的轉貸申請流程簡單不複雜，只要先在LINE Bank開戶、打開App，在「帳戶」下方點擊「分期信貸（含轉貸）」或進入「探索/更多」找到「分期信貸（含轉貸）」的申請入口，點擊「立即申請」即可開始申貸，核貸後專人致電溝通適用方案。

LINE Bank指出，許多民眾名下有多筆信貸，且各有各的還款日期，若生活忙碌忘記還款，將導致自身信用受到影響。透過LINE Bank轉貸，可將所有貸款重整成一筆借貸，省去分開繳款的麻煩，並能輕鬆掌握每期應繳金額，不漏接每次還款時間。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank根據用戶需求逐步完備產品線，打造為全方位的全民銀行。最新的轉貸服務能幫用戶減輕還款壓力，將貸款餘額自借款利率較高的銀行轉至LINE Bank等提供貸款優利的銀行，使用戶資金壓力變小、調度資金更輕鬆。