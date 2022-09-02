李康生飾演知名補習班狼師。（傳影互動提供）

由張孝全、李康生、江宜蓉、尹馨和夏于喬主演的《童話・世界》今釋出正式預告，可以看到飾演一名熱血律師的張孝全，與江宜蓉一開始充滿粉紅泡泡的情感，卻在知名補習班狼師李康生現身之後，事情開始急轉直下，他以愛為名包裝童話故事誘騙懵懂無知的少女上床，甚至詭辯為何大野狼和小紅帽發生關係後，為何只有大野狼受到懲罰？求勝心切的張孝全在法庭上為李康生辯護後，卻悚然發現自己深愛的女孩，也難逃李康生的魔掌。

片中張孝全與尹馨首次攜手擔綱律師角色，由於導演唐福睿本身就是一名律師轉戰電影，因此在劇本中許多坳口的法律專有名詞，2位演技優異經驗豐的演員下足苦功，要讓專業律師感上身，大呼不容易！尤其是影后尹馨演出一名咄咄逼人的女律師，從未扮演這樣的角色完全是被導演精彩的劇本所吸引，也因此入圍本屆北影最佳女配角。張孝全更細膩掌握從青澀的律師到精明幹練律師的心路歷程，而入圍今年台北電影獎最佳男主角。

該片導演唐福睿法律系畢業之後執業5年，因無法忘懷對電影的夢想，也源自於自己從小對於故事、影像的著迷，最後考上公費留學，到美國加州藝術學院攻讀電影導演碩士學位。在美國念書時，正好是Metoo運動最高峰的時候，受到很深的影響。當時看到很多受害的經驗分享，又想起自己執業過程中的一些往事，所以決定以權勢性交為主題，因此創作出自己人生的第一部長片劇本，《童話・世界》於焉誕生。

除此之外，他也創作長篇法律小說「八尺門的辯護人」一書，身兼律師、導演和作家的唐福睿說：「雖然在工作、學業上發展順遂，但是整個過程最困難的並非外在因素，反而是創作的內心煎熬。」首次擔綱導演一職，由於《童話・世界》劇本令人驚艷，因此不約而同獲得多位影帝、影后級的演員青睞，同時還有知名女星江宜蓉、夏于喬、王渝屏加入，也都在片中有精湛的演出。電影將於10月7日在台上映。