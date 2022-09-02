曹興誠先生上月5日宣布捐出30億台幣協助台灣國防。他說，1億美金用來購置武器沒有多大意義，但他認為現在台灣缺乏的不在武器，而在認知與士氣，希望能用這30億填補空缺，用來推動全民國防教育、出版專書等等。對此，媒體人逆風的烏鴉今（2）日就曝光了曹興誠這樣做的下場，直言「注定民進黨不可能把他當自己人」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上表示，「其實曹興誠的想法很簡單」，他一直做的就是「自以為是的超前佈署」。當年去大陸投資，是因為他認為李登輝的「戒急用忍」政策已經守不住了，所以他要做得比其他人還快。逆風的烏鴉直言，當時連戰的破冰之旅已經來了，馬英九上台在即，兩岸又要迎來一個交流的高峰，曹興誠選擇比藍營更進一步。由此脈絡來看，曹興誠的超前佈署，又體現在他這幾年的各種說法做法中，包括什麼捐30億保台、捐10億訓練神射手等。

逆風的烏鴉也坦言，說「超前佈署」是好聽的說法。逆風的烏鴉更點出，這和曹興誠不甘於自己影響力低落有關。當年和他齊名的張忠謀已經是世界級的晶圓教父，「可他曹興誠呢？除了有錢，他對政商的實際影響力都很薄弱」，逆風的烏鴉更推測，在此情況下，他也不得不一再劍走偏鋒，用更吸引人目光的東西來證明自己存在。「他或許不期待自己能得到和張忠謀那樣的政商地位，但希望自己有角色，應該是可以確定的事」。

最後逆風的烏鴉指出，「只是他的做法，除了被民進黨拿來當槍使，不會有任何作用。政治立場的大轉變，注定民進黨不可能把他當自己人」，逆風的烏鴉更說，更進一步看，他的這些表態，其實都是「過猶不及」，判斷力大有問題。同時逆風的烏鴉也分享了一位臉書朋友講的「曹興誠捐了40億，輿論效果和影響力可能遠遠比不上在殺警案裡捐1000萬，這就是現在曹興誠的可悲之處」。