去年宜蘭縣政府接獲檢舉，到座落於宜蘭縣抹茶山腳下的「呆水溫泉」稽查，發現現場設有櫃檯等，違法經營旅館業，宜蘭縣政府2次開罰40萬元及50萬元並勒令停業，業者不服提告抗罰，台北高等行政法院判決駁回。可上訴。

經營呆水溫泉的松桂軒國際公司遭檢舉後，宜蘭縣政府聯合稽查後，認為該公司經營的CLUB SUI館建物共12間房供會員住宿使用，違反發展觀光條例規定，且之前因在同址以呆水溫泉名義經營42間客房，違法經營旅館業，裁處罰鍰40萬元。

宜蘭縣政府認為該公司後來仍繼續營業，裁處50萬元罰鍰並遭勒令歇業，松桂軒國際公司提起訴願，經交通部訴願決定駁回後，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，松桂軒國際公司所營CLUB SUI館提供不特定人住宿並收取費用，應向宜蘭縣政府申請登記，領取旅館業登記證後，才可經營旅館業務，該公司確有違反發展觀光條例規定之情事，且其主觀上縱無故意，亦具有過失，原裁罰處分並未違反明確性原則，亦無裁量怠惰、裁量濫用及違反不當聯結禁止原則、比例原則之違法，駁回訴訟。