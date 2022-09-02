日方代表團由日本觀光振興協會會長山西健一郎率員共43人包機來台交流。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦強調，桃園為台灣第一站，擁有豐富觀光資源，期待台日依各國腳步逐步開放。（蔡明亘攝）

中央流行疫情指揮中心日前鬆口，最快10月初有望開放國境，國內觀光業者引頸期盼。台日觀光業盛會「台日觀光高峰論壇」延期2年後今在桃園登場，日本代表團共43人來台，聚焦討論如何在後疫情時代推動台日觀光，並在邊境解封後互相導客。論壇結束後，桃市府觀旅局也將安排代表團到桃園各景點考察遊程。

台日觀光高峰論壇2020年原訂在桃園舉辦，受疫情影響延期2年，日方代表團由日本觀光振興協會會長山西健一郎率員共43人包機來台交流。主要商討如何在後疫情時代推動台日觀光產業的復甦，討論議題包括恢復疫前台日航線、打造日本修學旅行接待環境、接待日本團體模式轉變等，台日雙方也各自介紹彼此疫後旅遊型態互相交流。

桃園市長鄭文燦指出，疫情爆發前台灣訪日旅客超過500萬人次，來台日客也突破200萬人次，消費力高居各國旅客之冠，隨台日觀光將解封，有望回歸往日熱絡互動，讓這場論壇更別具意義，且桃園為台灣第一站，擁有豐富觀光資源，期待台日能依各國腳步逐步開放邊境。

交通部長王國材表示，台日觀光高峰論壇為雙方交流最重要平台，7月曾以商務泡泡模式接待日本業界代表，獲得極佳迴響，相信台灣人的防疫要求與民眾的自律，已讓台灣成為日本人安心旅遊首選地，台日觀光交流在2019年創歷史新高紀錄，現仍須透過論壇商討因應疫情後的旅遊新趨勢，盼再次突破互訪新紀錄。

山西健一郎也說，疫情重挫觀光業，振興面臨困難局面，相信日本與台灣都有相同感觸，盼在論壇中集結雙方智慧，共同提議強而有力的方針，一定對觀光產業很有助益。

論壇結束後，觀旅局將安排代表團到橫山書法藝術館、高鐵探索館、大溪老茶廠、小烏來風景區、石門水庫等地考察桃園在地遊程，品嚐台灣美食、觀賞原民傳統舞蹈等，盼讓代表團留下美好回憶，因應防疫要求，全程不接觸民眾，均以包場或遊覽車賞景方式走行程。