桂綸鎂在劇中金句連發，道盡北漂人的心酸。（Disney＋提供）

《台北女子圖鑑》正式預告片。（Disney＋提供）

金馬影后桂綸鎂主演原創華語旗艦劇《台北女子圖鑑》，日前她飾演小資族的角色林怡珊，在社群平台的租屋社團發布求租文，找尋台北低價落腳處，貼文一出，立即引起網友們熱議，更吸引網紅HOW HOW跟聞氫哥等人留言討論，引起許多北漂觀眾共鳴，「原來這麼多人跟我有一樣的經歷啊！」是許多人的心情。

繼前導預告與角色海報陸續釋出後，今天同步加碼公布主角林怡姍的個人款海報，以及主預告溫暖上線。「從小到大，我就一直說，我想成為什麼樣的人，可是我一件事都沒有做到啊！」桂綸鎂在主預告裡這句話說出30和40世代的心聲，短短2分鐘的主預告金句連發。

觀眾從桂綸鎂飾演的林怡姍身上看到許多自己，北上打拚、為了夢想咬牙苦撐、苦澀或無解的戀情，最後發現不知不覺已經走到現在的階段，林怡姍的成長刻痕都是如此地真實。

陸續發佈的「圖鑑女」和「圖鑑男」的角色海報，可看見超強卡司，20位一線男女星的鑽石級陣容，激起觀眾的期待，包含六月、天心、鳳小岳、張孝全、楊謹華、石頭、范少勳等實力派演員。

Disney＋ 特地在繁華熱鬧的信義威秀中庭，為林怡姍打造北上打拼小雅房，不僅噱頭十足，更是要讓觀眾可以身歷其境，感受剛出社會的小資族們當初租屋的共同記憶。

原創旗艦華語劇《台北女子圖鑑》全劇共11集，自9月21日下午3點首播，首播將推出2集，之後每週三更新1集。