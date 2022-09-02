苗栗縣長徐耀昌2日上午赴苗栗市貓裡山忠烈祠主持秋季聯合祭典。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午赴苗栗市貓裡山忠烈祠主持秋季聯合祭典，縣府各局處代表齊聚忠烈祠前。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午赴苗栗市貓裡山忠烈祠主持秋季聯合祭典。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午赴苗栗貓裡山公園忠烈祠，主持秋季陣亡官兵及因公殉職烈士祭典，本次新進入祠的烈士包括有新竹縣員警孫智華、彭喜炤、苗栗縣救難協會小隊長曾進富、海南島前起義義士周林欽、義消小隊長謝慶忠及空軍中校黃聖航等6人，徐耀昌希望烈士犧牲奉獻的精神永遠被民眾所尊崇，建立苗栗良善風氣。

苗栗縣政府及苗栗縣後備指揮部每年春秋兩季祭祀陣亡官兵及因公殉職烈士祭典，都是在苗栗市貓裡山公園的忠烈祠舉行，目前入祀在苗栗忠烈祠內的殉職烈士，包括了有新竹縣員警孫智華、彭喜炤、苗栗縣救難協會小隊長曾進富、海南島前起義義士周林欽、義消小隊長謝慶忠及空軍中校黃聖航等6人。

其中，黃聖航中校是已故參謀總長沈一鳴的侍從官，2020年元月2日，黃聖航伴隨沈一鳴搭乘黑鷹直昇機春節慰勤，結果直昇機飛至新北市新店山區失事墜毀，黃聖航與同機共8名將軍官殉職，黃聖航遺體被發現時，還是雙手緊緊環抱沈一鳴，保護到自己殉職仍不放棄，忠貞為公的精神，令人感佩。

2020年「93軍人節」苗栗縣政府及苗栗縣後備指揮部將黃聖航的牌位，正式入祀苗栗縣貓裡山忠烈祠，並舉行聯合入祀祭典，特別邀請黃聖航母親、胞兄等人前來觀禮，並當場由家屬擲筊詢問英靈是否隨牌位進入忠烈祠，結果一擲就是聖筊。

苗栗縣長徐耀昌在93軍人節前夕，2日偕同縣議長鍾東錦、苗栗縣後備指揮部指揮官蘇國棟，以及縣府各局處代表，齊聚苗栗忠烈祠舉行秋季聯合祭典，由徐耀昌擔任主祭，向烈士牌位上香、獻花，並三鞠躬致敬。徐耀昌期望大家能永記革命先烈為國犧牲的愛國情操，讓忠義永存。