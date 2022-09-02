44歲韓國女星鄭珠恩在《我的女兒是花兒》中飾演大企業家千金，為了奪愛使用商業手段，讓觀眾氣得牙癢癢，不過她在拍完該劇後便暫別演藝圈積極備孕，沒想到卻被宣告不孕，為轉移注意力開始設計包包，意外闖出另一番事業，現在是女包品牌「TOVE」的執行長，贊助撫養40位孤兒，累計捐款超過1億韓元（約224萬台幣） 。

在《我的女兒是花兒》中，鄭珠恩原本成為企業家的未婚妻，卻因為企業家找到失聯已久的初戀，想解除婚約，讓她陷入困境，為了讓對方回心轉意，還使用了金錢施壓。而現實生活中的她，是SBS公開招募的演員，高中時代就當模特兒出道，演藝事業高高低低，曾讓她陷入低潮，2007年時銀行戶頭曾經是零元，那時候肚子餓，走到餐廳門口卻因為沒錢只能無奈轉身走。

拍完《花兒》後，鄭珠恩就沒其他作品了，那時候她想努力備孕當媽媽，但跑了好幾家醫院卻發她染色體異常，難以受孕，生出正常寶寶的機率很低；當時的她陷入人生低谷，透過禱告恢復信心，有次參觀印度孤兒院時，突然淚流滿面，也讓她堅信幫助孤兒是她的使命。為了讓自己的心平靜下來，她開始設計包包，從沒學過設計的鄭珠恩上網摸索，找工廠生產，把作品上傳到社群網站時獲得好口碑，讓她成立了「TOVE」品牌。

包包生意步上正軌後，她竟然懷孕並生下1個健康男孩，她視孩子為上帝給的禮物，讓她想起在印度遇到的孤兒，開始透過公益單位捐款幫助孤兒，事業上一半的利潤都投入孤兒捐款，目前鄭珠恩贊助撫養了40位孤兒，累計的捐款也超過1億韓幣。鄭珠恩說，生活不是按照計畫進行，她從沒想過自己會開設女包品牌，也不知道未來生活會如何展開，但她懷著感恩與分享的信念努力過好每一天。

《我的女兒是花兒》每週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台熱播。