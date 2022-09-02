孫協志（左二）喬裝婚宴攝影師。（東森提供）

黃子佼、 Lulu（黃路梓茵）主持的東森綜合《婚禮歌手》明（3日）邀請5566成員孫協志為新人唱祝歌，他一登場就推翻新人們的選歌，甚至準備的第2首歌〈我難過〉，更是讓眾人無所適從，紛紛猜想新人與賓客聽到這首歌是該哭、還是該笑。面臨孫協志不按邏輯出牌的各種狀況，2位主持人崩潰直喊：「該怎麼跟新人交代？」

《婚禮歌手》在婚禮前都會安排主持人與新人見面談心的時間，並深入瞭解他們的愛情故事。因新娘報喜不報憂、有話不直說的個性，，新郎吐露心聲：「希望她不要再這麼ㄍ一ㄥ。」讓黃子佼同感說：「我真的覺得大家如果想跟另一半走一輩子，有不開心的事就要講出來、速戰速決，也不用怕吵架，吵完再和好就好啦。」

以婚姻前輩之姿苦勸新人的黃子佼，說著說著卻轉向攝影機，隔空對孟耿如喊話：「我也是在勸妳啦這位太太！」透露孟耿如就是個時常把話悶在心裡的人。而Lulu和新娘聽了則是不滿直呼：「我們就是不想講，希望男生主動發現，說沒事就是有事啊！」雙方各持不同意見、爭辯越演越烈，場面逗趣。

為勾起新人的青春回憶殺，《婚禮歌手》邀請5566的孫協志為新人唱祝歌，但他一見新人的選歌心願清單，卻脫稿說：「可是我不想唱耶。」讓黃子佼傻眼：「發通告的時候沒跟他講好規則嗎？」孫協志堅持改唱這2年在婚禮上相當受歡迎的〈一人一半〉，是因為他認為，「既然我都要去了，只想獻唱更適合他們的歌」，還任性地開玩笑對主持人嗆聲：「沒有〈一人一半〉我就不去！」最後他如願說服大家。

出道27年、粉絲年齡層橫跨老中青三代的孫協志，坦言就算疫情期間戴著口罩、帽子都還是會被認出來，被黃子佼吐槽：「太臭屁了！」於是指派他擔任「婚宴攝影師」，與眾人維持忽遠又忽近的距離。最後孫協志憑藉自身熱愛攝影及多年在演藝圈觀察攝影師的經驗，在驚險中完成任務，成功保留給賓客們的驚喜感。

而婚禮上孫協志準備的第2首歌，雖說是5566當年的經典神曲〈我難過〉，但歌詞乍看之下仍是悲傷的情歌，讓主持人非常擔心新人與賓客的反應。但孫協志認為，把這首歌當作是父母嫁女兒的不捨心境就行，更強調：「這個難過不是真的傷心的難過，是一種意境跟氛圍！」果真，〈我難過〉帶動全場賓客跟著大聲唱，婚禮現場秒便個人演唱會，氣氛反而更歡樂。