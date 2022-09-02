港股周五全日低走，收盤下挫。市場觀望美國就業數據的公布；此外，中國新一波新冠肺炎疫情的強力封鎖，正在傷害市場情緒。

周五香港恆生指數收跌145.22點或0.74%，為19452.09點，為連二跌。國企股(H股)跌69.62點或1.03%，為6672.42點。

成都在周四宣布全城居民居家隔離；而科技產業重鎮深圳也祭出類似防疫社交隔離規定。令人擔憂的是，病毒正從偏遠地區和城市，逐漸移向部分經濟重鎮的省分。

汽車股跌2.0%，為連兩天重摔。小鵬汽車跌5.2%，蔚來汽車跌3%，理想汽車跌2%；該三家車廠分別公布八月交車數量，理想交車明顯下滑。此外成都為汽車產業供應和生產重鎮，封城影響了相關生產活動。

小鵬執行長也表示，美禁止輝達(Nvidia)AI晶片輸陸，將對自駕車的雲端訓練帶來挑戰。

地產和物業股走低。碧桂園和新城發展跌逾6%，富力地產跌13%；碧桂園服務跌12%，鑫苑服務跌62%。

騰訊逆勢升1.2%，報328.6港元。