距離年底九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌的準備中，台北市長參選人陳時中、黃珊珊於31日登記參選完畢，蔣萬安則在1日早上前往台北市選委會登記，但蔣萬安並沒有邀請同黨市議員一起同台。對此《TPOC台灣議題研究中心》就指出，蔣萬安「放生小雞」的選戰策略，無法塑造藍營團結形象，最終恐怕也會傷到自己。

《TPOC台灣議題研究中心》昨（1）日在臉書上表示，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，自8月29日登記參選首日起至本月1日，國民黨台北市議員參選人缺乏蔣萬安母雞拉抬，創造的聲量16151則，而民進黨議員參選人與陳時中合體同框、聯合造勢，聲量超過國民黨，總計20039則，藍營參選人數較綠營多，聲量卻輸綠營將近20％。

TPOC指出，即便蔣萬安不帶動小雞，使得藍營議員普遍聲量低迷，卻仍有幾位議員參選人另尋出路，聲量表現不俗。例如大安文山的楊植斗、松山信義的詹為元、中山大同的柳采葳，三人選擇合體趙少康、江啟臣與郝龍斌，登記參選的貼文在自己臉書上，分別有3千7、4千4、2千9次按讚，效果也不差。

TPOC最後也表示，登記參選無疑是政黨聯合造勢、吸引媒體曝光的好時機，蔣萬安獨攬鎂光燈，對現任議員的影響姑且不論，但新人參選人急需曝光，不免讓他們心灰意冷，只能自求多福。不過根據數據監測，本週台北市長參選人三人與登記有關的聲量分別為陳時中69％、黃珊珊19％、蔣萬安12％。TPOC強調，「蔣萬安『放生小雞』的選戰策略，無法塑造藍營團結形象，最終恐怕也會傷到自己」。

至於沒有邀請市議員助陣，蔣萬安回應，每個候選人也有安排，所以就是很單純的想法，想邀請12位年輕朋友騎著自行車到登記現場，過去在立法院這8年也都跟黨籍議員有非常密切合作，大家共同為台北市爭取相關福利、為市民爭取權益。