陳美妃捧現金登記參選，選委會工作人員協助點鈔。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

年底九合一選舉市長、市議員登記最後一天，台中市除民進黨籍蔡其昌及現任市長盧秀燕登記外，今天上午還有1名政治素人陳美妃抱著150萬元現金前往登記。陳美妃受訪表示，是因孩子受教過程遇到教育制度僵化等問題想參選，也認為藍綠兩黨建設改革的腳步，不符合小市民需求。

今年51歲的陳美妃今天上午11點左右與3名子女到南屯豐樂公園登記，因政見格式不符，下午又返回修改。陳美妃認為，孩子就學過程中讓他看到高中職進修部體系存在長期的弊端，日間部轉讀進修部會有適應上的困難，因教育制度僵化轉學不易，在台中進修部若有適應不良或被霸凌情形，無法馬上轉學，要忍到學期末。

陳美妃指出，參選除了改革教育之外，也很關心交通道路安全措施，大台中地區因縣市合併，人口已是全台第二多，但卻沒有提升路口交通安全。

陳美妃單親撫養3名孩子，參選市長要繳交150萬元保證金，且沒有政黨奧援，為何勇敢決定參選？陳美妃說，因父親留下位於烏日區的土地去年售出，經濟無虞，認為藍綠兩黨改革、建設腳步太慢，沒有符合小市民的期待與需要，因此思考兩個月決定參選。