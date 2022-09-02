金仁寶集團董事長許勝雄已代理海基會董事長一職滿兩年，對於目前代理是否有時間表，許勝雄今表示「沒有」，他說現在疫情期間，內部作業正常推動，兩岸事務性事務如陸配、陸生在台灣碰到的問題都由海基會協助處理，台商在大陸遇到需協助的部分，海基會跟對岸台辦其實也幫我方處理很多實務上的事，緊急運作系統都很健康運作，事務性方面現在沒什麼問題。

海基會今舉行董監事會，許勝雄會前受訪時被問到大陸封控措施問題，他說，這是企業界非常「傷腦筋」的事情，封控如果僅止於居民生活的影響，對企業還好，但往往因為產業鏈關係，牽涉零組件配送、產品成套問題，如果連交通也受到約制就對企業影響非常大，每個產品都會從不同地方供應零組件，企業會因此使得庫存管理造成很大困擾。

他強調，台商佈局每家公司狀況不同，中大型企業佈局多元化區塊廣泛，但中小企業沒有能力說分散佈局就分散，牽涉到人力、財力資源等條件，中大型企業則會因此考慮到全方位佈局方式。

至於基本工資調漲，許勝雄坦言，企業界期待百分之三，但是因為通膨因素而勞資雙方最後做了討論與決定。對服務業尤其是中小企業的協助是政府應該思考，中大型企業可以忍受的能力比較強，但對服務業和中小企業應是政府協助他們度過高通膨的時候。