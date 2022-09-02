李伊庚飾演再次撿到樂透頭彩的北韓士兵。（采昌提供）

韓國電影《樂透大作戰》找來高庚杓、李伊庚、郭東延、陰文錫、朴世婉、李淳元、金珉晧等人共同搞笑演出，是部南北韓軍人，圍繞在57億韓幣（約1.3億台幣）樂透頭彩的瘋狂喜劇片，甚至還讓這張來自南韓的彩券，如對北傳單一樣不小心飛越38度軍事線，上演了「頭彩的迫降」，這個驚顯又刺激的奇想，不僅幽默，更象徵南北韓關係。讓一張原本沒有主人的頭彩彩券，從最初撿到的南韓兵長，到再度撿到的北韓士兵，2人互相高喊「誰撿到就是主人」，分別為這57億頭彩展開爭奪大作戰。

從電視劇《請回答1988》、《D.P：逃兵追緝令》、《私生活》，再到電影《分手的決心》、《極速首爾》等作，展現多重魅力角色而受到矚目的高庚杓，飾演最初撿到彩券的兵長。時隔許久再度接演喜劇電影，將透過精彩的身體表演，讓觀眾發出愉悅的笑聲；而曾演出《太陽的後裔》、《加油吧威基基》、《大畫特務》等作品，被譽為「喜劇模範生」的李伊庚也加盟其中，飾演再度撿到彩券的北韓士兵，將以真摯的眼神，搞笑的演技，進一步提升全片的歡快感。此外，本片還集結《黑道律師文森佐》郭東延、《犯罪都市2》陰文錫、《盜墓同盟》朴世婉、《偷天對決》李淳元、《搖擺男孩》金珉晧等人共同搞笑演出，展現出夢幻般的默契，以及愉快的化學反應。

該片在韓上映後，也掀起「票房逆轉勝」旋風，雖然連續4天保持整體票房亞軍（新片票房冠軍），但憑藉口耳相傳的爆笑口碑，自上映第5天起，開始「逆轉勝」蟬聯多日整體票房冠軍。尤其民眾在觀賞後紛紛大讚「片長113分鐘當中，大概有100分鐘都在笑」、「笑到爆米花都噴飛」，對於故事與演員演技，都給予極高評價。在電影網站「NAVER電影」獲得近9分的出色成績（滿分為10分），更在「CGV電影」獲得96％的金雞蛋指數。《樂透大作戰》將於9月30日到10月2日在台進行搶先口碑場，10月7日正式上映。