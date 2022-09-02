今為2022地方公職登記參選最後一日，曾任六屆議員的裕德雙語高級中學附設中、小學創辦人廖裕德，也在教育界的勸進下於今日壓線登記。他透露自己考慮許久，直至昨天晚上才下定決心，盼憑藉自己在政界豐富的經驗，將新北打造成一座「雙語國際城」。

廖裕德過去擔任4屆台北縣議員，並在台北縣升格為新北市後，順利當選第1、2屆市議員；此外，他也曾任板橋農會理事長，並創辦裕德國際學校，大力推行雙語教育。

廖裕德受訪時坦言，台灣教育政策一、二十年來搞不出名堂，落後他國一大段，讓人備感痛心，這幾年就接獲不少朋友詢問，可否讓裕德國際學校和公立學校合作，他雖然願意做，但沒有頭銜，因此大家都勸他「一定要參選」。

廖裕德透露，其實他本來不想選，但接獲各方勸進的意見後，掙扎到昨天晚上，才開會召來幹部討論，最後下定決心，以無黨籍身分參選板橋區議員，並於今日下午前往登記，「別人要選沒有那個基礎，只有我有選舉基礎，又是學校的創辦人，現在再不選，以後老了就沒機會了」。

廖裕德強調，教育才是一切的根本，並以「為何而戰，為誰而戰」為主軸，推出六大政見，分別是「為孩子健全的雙語教育而戰」、「為青年完善的雙語教育而戰」、「為新北打造雙語國際城的願景而戰」、「為新北利用數位科技，打造先進智慧城市而戰」、「為世世代代子孫，生存生活的環境保護和生態平衡而戰」以及「為兒童、婦女、老人的社會安全和福利而戰」。

廖裕德說，他知道此次板橋區議員選舉較為艱困，但他責任重大，「若選民認為教育很重要，那就投給我一票，如果認為教育可以敷衍，我選不上也不會在意，我要對自己負責」。