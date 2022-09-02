群創(3481)布局智慧零售，與日系連鎖藥妝日藥本舖打造5G、AIoT藥妝科技店，在日藥本舖南京西路總店，透過AI影像辨識與聲控/觸控回饋，導引消費者選到適合的保健藥品，以人工智慧打造實體與虛擬商城導購。

群創指出，藥局販售藥品和保健品時，藥師至少花數十分鐘與民眾互動，再進行衛教與用藥指導。受限藥師人力有限，服務難免有所疏漏，數據無法有效收集與應用。此外，促銷檔期貨架商品易位或缺貨，補貨或調整檯帳標籤也耗時半天。

針對連鎖藥局痛點，群創提出四大解決方案，一、去紙張標籤黑科技：「魔法貨架」將場域上萬種指示用藥、保健品及上千個美妝產品進行3D建模，群創60cm、90cm觸控長條屏與36吋長條廣告螢幕，搭載AI影像辨識系統，設定攝影機依時段及特定時間，主動取得貨架上商品影像，即時感知商品樣態，自動更換貨架標籤，大幅減少店員勞務。同時結合POS系統，了解庫存動態，即通知備貨。

整合數十萬個指示用藥資料庫的「AI藥師」功能，群創以43吋聲控/觸控雙模式KIOSK軟硬整合，彙整十大用藥問題，導引消費者快速選購指示用藥，並且串聯魔法貨架，導引至推薦給消費者的產品櫃位，促進成交。AI藥師可依照消費者點選路徑，幫助日藥本舖了解消費者選購保健品與藥品偏好，調整重點產品，增加消費者滿意度與產品轉換率。

另外，結合5G與Beacon微定位技術打造 「360度環場商城導購」，經過南京總店方圓50公尺消費者，可以精準推播暢銷女性美妝、男性保健到消費者手機，還可以記錄消費者的路徑和行為，讓實體店面營收最大化。

群創攜手冠捷科技與承鴻光電打造大尺吋彩色電子紙產業鏈，28吋先進AceP彩色電子紙顯示器，首次跨足智慧藥妝連鎖。每日更新一次畫面表現，每年約可減少297公斤的二氧化碳排放。此次導入日藥本舖，取代傳統印刷紙張，躍升ESG企業永續示範場域。