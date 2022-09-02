李玉璽今開心出席發片記者會。（粘耿豪攝）

李玉璽今（2日）舉辦新專輯《厭 倦》發片記者會，他以樂團編制現場演繹3首新歌，這次從音樂、外型、到表演方式都和以往很不一樣，老鷹音樂老闆也是李玉璽的爸爸李亞明放手讓孩子去闖，李玉璽開心表示：「爸爸當初聽完歌當時也是嚇一跳，風格轉變很大，但經過溝通交流，他給了我很多支持，也喜歡我這次全新嚐試，感覺爸爸把我當大人看待。」

他去年底因疫情長時間宅在家而陷入負面情緒，不斷將關心他的人推開，不只爸媽，甚至還分手交往2年的女友「小Hebe」，李玉璽坦言去年12月自己主動提出分手：「就是因為我這個狀況（生病）所以才提出，覺得自己不是個好伴侶。」2人和平分手後退回朋友位置，現在偶爾還是會聯絡，關心對方狀況。

他回想那段時間自己經常莫名忘記一些事情，包括外公、爺爺過世的細節也不記得，失眠最嚴重1周僅睡8小時，讓最疼愛他的李媽媽相當擔心，偶爾會坐在他房間裡陪伴，給予最直接的關心；農曆年後李玉璽開始接受心理諮詢，才發現原來他過去為了顧全身邊人事，抑制內心情緒導致影響生理，「我沒有生病，心理諮商是一種很健康的方式讓自己成長，更了解自己」。爸爸李亞明今現身記者會支持，而免疫力不好的李媽也戴著墨鏡站在台下欣賞兒子演出，全力支持孩子發片。

今唱片公司送上相當實用的「厭世生存包」祝賀，身為公眾人物的李玉璽笑說：「有時候私下真的會承受不住旁人想拍照合影的目光，這時候警示牌滿好用的，可以直接又幽默的請這些人不要打擾我。但是能不能舉起來真的也是滿需要勇氣的。」提及2年前寫下專輯中的第一首歌，後來疫情爆發、整個世界突然改變，他覺得這張專輯注定要經歷一場不同以往的發展，「10首歌裡有一部分是以前的自己，一些是現在的自己，可能會覺得有一點合不起來的感覺，但是我心裡滿踏實的，像是在經歷一段旅程」。