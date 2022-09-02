孩子成長的過程中，學寫字是必經過程，但要如何靜下心把一筆一畫寫好，可是讓許多家長傷透腦筋。一名母親日前曬出國二兒子的習字簿，每一行都端正地像是「複製貼上」般，讓許多人看了直呼療癒，而這名母親更分享了自己的教育方式，獲得網友好評。

原PO在臉書「爆廢公社」曬出國二兒子的中、英文習字簿，只見寫得滿滿的中文習字簿，宛如直接印刷一般，每一行都相當工整；而英文習字簿更是讓人驚艷，就連一般人少寫的草寫英文字，都寫得有模有樣，讓原PO忍不住說，「我看我兒子寫字心情會變好，尤其是英文草寫，連我都甘拜下風」。

這名母親表示自己的教育方法就是「以身作則」，其實兒子也曾覺得寫字難，一度寫到哭出來。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，自己的教育方式就是「以身作則」，曾經孩子也覺得寫字很難，甚至寫到哭出來，「我就拿本子陪他一起，他寫我也寫」，但原PO也說，功課方面從不會刻意逼迫，反倒是生活規矩及習慣會比較嚴格看待。

貼文一出，吸引近萬網友朝聖，紛紛留言：「我看我兒子寫字都快瘋了」、「這個看了超療癒」、「別人家的都像複製的，我家的都像被鬼打到」、「美到無懈可擊」、「對於一位孩子來說，這字體完全無可挑剔了，真的很端正漂亮」。