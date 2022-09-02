約會勝地從海邊變「路邊」？有網友日前目擊彰化1對男女大熱天坐在路邊柏油路上聊天，2人臉貼的很近，一邊聊天疑似還親嘴，拍下影片說「為什麼要坐在那聊天呢」；其他網友留言「好燙的感覺」、「這才是真正的壓馬路」、「以為在海邊，其實在路邊」、「想去汽車旅館可能沒錢，被計程車司機丟包」。

1名網友在臉書「爆廢公社」分享1段影片，1對男女「坐在」大馬路旁卿卿我我地聊天，疑似還有親嘴動作，男子不斷把臉靠近女方，2人不時面向彼此說話，全程都是坐在柏油路地上，女子的腳甚至已踏進機車道裡，原PO目擊拍下影片說「為什麼要坐在那聊天呢…」

有網友目擊1對男女大剌剌坐在路邊柏油路上聊天，2人臉貼的很近，一邊聊天疑似還親嘴，網友拍下影片說「為什麼要坐在那聊天呢」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「好燙的感覺」、「這是出來要拼的吧」、「一個在煎粿！一個在顧粿！了然」、「因為生命誠可貴，愛情價更高」、「他們知道你會幫忙拍MV，所以坐在那給你拍」、「這才是真正的壓馬路」、「好像路上野生動物」、「他們想當在地人啊」、「媽媽說女孩子單獨跟男生出去的話，要選人多的地方」、「等被撞上，就知道答案了吧」、「因為想死又不好意思說」、「以為在海邊，其實在路邊」、「想去汽車旅館可能沒錢，被計程車司機丟包」。