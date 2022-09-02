台北萬豪酒店INGE’S Bar ＆ Grill高空景觀餐廳，即日起推出全新菜單，打破制式套餐型式，採單點自由配或套餐任選，自前菜、湯品、主餐，皆可隨心組合搭配。主打頂級直火料理以百萬等級夢幻雙烤爐及原炭火燒烤手法，依食材特色搭配木柴燻香賦味，推出多款全新炭烤牛排與海鮮料理，佐以超過500款珍稀酒藏及多款INGE’S原創調酒，於20樓遠眺飽覽270度環景視野，從台北101、松山機場飛機起降至基隆河畔之高空絕美景致一覽無遺，打造入夜後的視覺味覺極致饗宴。

INGE’S Bar ＆ Grill最大特色為直火炭烤料理，餐廳內鎮店之寶為百萬級別的夢幻雙烤爐，一為全台最大，造價近四百萬且有「法拉利等級」之美譽的Grillworks炭火烤爐，以直火炭烤及木材煙燻的雙功能著稱，以燒、烤、煙燻方式將食材的風味鎖在其中。另一則是有「超級烤箱」之稱的Montague Grill，能瞬間加熱至攝氏上百度，為牛排等食材造就酥脆表層，賦予佳餚層次多變風味。

本次新菜單由擁有逾二十年西式料理資歷的主廚林顯威(Michael)規畫設計，主菜特別推薦「巴洛洛酒木燻烤美國頂級帶骨肋眼24盎司」雙人份，主廚選用油花豐厚的美國Prime頂級帶骨肋眼，全炭火費工烤炙而成，選用來自義大利有「王者之酒」美稱的巴洛洛酒，取其風味醇厚的釀酒桶木，將肋眼放置於以炭火燒灼後的巴羅洛酒桶木上燻香賦味，酒桶木的香氛單寧與肋眼相互交融，口感帶有些許櫻桃木、龍眼木香氣，尾韻中更透出雅緻的紅酒酸，以鐵鑄鍋盛盤上桌，開蓋立即香氣四溢。

海鮮料理則推薦「海鮮盤」嚴選波士頓龍蝦、北海道帝王蟹、墨魚、北海道干貝及貽貝，以海鹽、黑胡椒佐味後直火炙烤而成，再淋上些許檸檬汁，鮮甜海味直端上桌。「手工龍蝦麵」嚴選新鮮波士頓龍蝦，主廚用蝦膏、洋蔥、白蘭地等熬煮而成特製獨門濃郁醬汁，以初生蛋手工製作的彈牙義大利麵拌入特製醬汁，搭配鮮甜的蒸烤波士頓龍蝦，佐以羅勒葉點綴，口感鮮香濃郁。

前菜「北海道干貝」以日本北海道生食干貝以炭火高溫炙烤，搭配新鮮水梨薄片、鮭魚卵兩種不同風味入菜，以及芹菜絲柑橘沙拉點綴，創造不同層次滋味。湯品「漁夫海鮮湯」濃郁湯底以大量蔬果、海鮮費工精熬，搭配海大蝦、淡菜、干貝、鮮魚，入口滿滿海味。