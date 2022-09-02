楊謹華學會看自己的優點愛自己。（ELLE提供）

楊謹華出道20年來的經典作品，從《拜犬女王》、《一把青》到年初掀起熱潮的《華燈初上》，從女強人單無雙到腹黑心機的蘇慶怡，持續進化的演技與努力，有目共睹，「演員必須一直挑戰自己，不斷推翻從前的自己，永遠處在不滿意自己的狀態，才有進步的空間。」

但她日前接受雜誌訪文時坦承有段期間非常不喜歡自己，尤其擇成為公眾名人，無可避免必須接受媒體觀眾對於外貌的審視與批評，「畢竟耳朵眼睛又不能關起來，有時候不小心看到酸民的言論，心裡不免還是會很難過。」

但她拿出阿Q精神面對，經歷變多了，才領悟到原來不是自己想像中的美，才是美，「我們又不是要選美，無法迎合所有人。」她認為只有開始喜歡自己，眼睛看出去的人事物，才是美的，所以現在寧願選擇去欣賞每個人的優點，包括自己。她自認自己睡覺的時候最美，「我睡覺超美，是睡美人。還有工作的時候，當我完全進入角色的狀態裡，舉手投足散發出來的光芒，都很美。」

遇到老公是楊謹華人生另一個重大的改變。「他是那種一件事情發生之後，會先去想該如何解決？而不是擔心會不會有不好的事情發生。如果不能解決，那麼換一條路走，也無妨！」老公的人生哲學影響她，有時候無法照原定計畫前進，轉個彎也能看見不一樣的風景。

楊謹華最近的新作品《民雄鬼屋》是個鬼故事。由於難得拍電影，更首次一人分飾兩角。求好心切的焦慮下居然做了惡夢，「我夢到自己接演一部舞台劇，但連一次彩排都沒有，妝髮服裝也沒有，突然就要上台表演，而且還與徐若瑄同台演出。」

夢裡被逼急的楊謹華，全身發抖地跑去找製作人求救，卻沒想到負責人直接上台宣布，因為楊謹華台詞沒背好，無法表演，所以要跟大家致歉。「我在夢中欲哭無淚，想說為什麼不給我一次排練的機會！」逼真的夢境把她嚇醒，直呼好恐怖，絕對不能在現實中發生。

回想起來，原來當時她還面臨軋戲壓力。向來一次只專心準備一個角色、從不軋戲的她，決定跳脫舒適圈，破例同時接了兩部戲。「那陣子兩邊跑，行事曆超滿的，必須很快在不同的角色入戲又轉換抽離，挑戰真的很大，跳脫我以往的習慣。但我總得摸索試試看，才知道自己行不行。」