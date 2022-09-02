台灣本島極西點台南市國聖港燈塔，因長年受海風侵襲有結構安全疑慮，交通部航港局9月5日將啟動整建工程，施工期間將暫時熄燈，整建工程在維持燈塔助航功能前提下、結合當地景觀及七股在地意象為設計主軸，打造國聖港燈塔為七股地區在地私房景點。

國聖港燈塔又名「七股燈塔」，位於台南市七股區頂頭額沙洲，為台灣本島位置極西燈塔，和三貂角燈塔(東)、鵝鑾鼻燈塔(南)、富貴角燈塔(北)合稱台灣4極點燈塔，塔身為一方錐形鋼架結構，塔高32.7公尺，顏色黑白橫紋相間，西元1969年重建迄今，守護漁民船隻已逾50年，因長年受海風侵襲，有結構安全疑慮，航港局於2020年啟動整建計畫。

航港局說明，為配合國聖港燈塔整建，預定9月5日進行塔身主體結構拆除作業，拆除後旋即組立新構件，預計10月底完成，施工期間國聖港燈塔將暫時熄燈並發布航船布告，周知往來船舶注意航行。

航港局表示，為了重現國聖港燈塔極西點的風采，規劃設計階段委託專業團隊，在維持船舶助航功能前提下，以結合當地沙洲自然景觀打造在地私房景點目標下，廣納多方意見以所在地「七股」為設計概念，於塔身設置七片黑白相間日向板，為燈塔增添可看性。

未來原地重生後的國聖港燈塔，因位處有台版撒哈拉沙漠之稱的頂頭額沙洲，宛如荒漠中的一盞明燈，不管白天黑夜都將是絕美的拍照、打卡秘境，未來國聖港燈塔也將整合在地觀光資源推動燈塔觀光，希望能夠吸引更多人潮前來朝聖打卡，打造為七股地區在地私房景點。(記者張雅雲/台南報導)