部東醫院檢驗科整修啟用，由院長樊聖(右)與祕書陳以仁共同揭牌。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

整修揭牌之後的部東檢驗科，仍將「追求卓越」當成自我要求的目標。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

先進的血液分析儀精準快速，同時減少採血量。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

抽血櫃台的自動備管機內藏各色採集管管，醫檢師掃描病患條碼之後自動落下正確的採集。（衛福部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

衛福部台東醫院檢驗科歷經4個月整建後揭幕啟用，以藍綠相間為主要色系的全新檢驗櫃台與暖白壁面的設備空間，動線規畫、先進儀器和專業技術皆提升。民眾大讚「看起來好明亮」、「這五星級的吧？」部東醫院表示，自動化生化檢驗可大幅避免出錯率，且時間及醫療廢棄物更節省一半以上。

首位體檢的民眾林小姐開立檢驗項目單據之後在觸控螢幕上報到，醫檢師掃描條碼，櫃檯上的自動備管系統讀取判別，精準落下2支不同的採集管，不需在現場等待，林小姐直接回到診間，檢驗報告已經呈現在醫師的電腦螢幕上，她大讚，原以為得花近2個小時才能等到檢驗報告，結果半小時就完成了！

部東醫院說明，自動化生化檢驗流程可大幅避免人工操作的錯誤機率、採集檢體數量和頻率和以往人工操作相比至少節省一半以上的血量和時間、醫療廢棄物也同步減量50％以上。

部東醫院院長樊聖表示，抽血櫃台在廠商和設計者多次體驗下，找到適合大部分民眾的高度，並內縮30公分不占用走道，採檢的便利性、病人隱私與安全性都得到明顯改善。

樊聖進一步表示，部東檢驗科從1986年11月遷移至急診大樓，36年來管路分歧、動線不良、空間狹小的問題不斷困擾民眾，整建後的全新面貌和精良品質，在揭牌首日就為民眾帶來不同的感受。