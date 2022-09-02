中華電信自5G開台以來，積極拓展產官學合作，加速5G創新應用智慧升級，今(2)日於高雄成功大樓展示集團在高雄亞灣投入5G AIoT應用領域的豐碩成果，並邀請高雄市長陳其邁共同揭牌啟用「5G專網應用中心」，宣告將於高雄亞灣打造首座國產5G O-RAN戶外n79專頻專網的實證場域。

中華電信自2020年11月30日受高市府號召成為「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」創始成員之一，積極投入高雄亞灣區資通訊與5G網路建設，致力於將各種5G技術與實際應用結合，去(110)年4月8日更是整合集團能量，由子公司中華系統整合公司與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區中華電信成功大樓，與各領域廠商合作發展5G AIoT應用與服務，並由中華系整在高雄地區大舉招募人才，投入包括智慧製造、智慧醫療、智慧巡檢與AR應用等5G垂直應用的研發，至今已有豐碩成果。今(9／2)日除展示由中華電信集團研發的5G垂直應用外，同時也邀集與中華電信合作的各家5G應用開發商，以及ESG國際大廠SAP(思愛普)等，共同在記者會現場介紹產業數位轉型與永續經營的解決方案。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信身為電信龍頭，在高雄亞灣區5G AIoT國際大聯盟創立之初便允諾以集團的能量投入5G AIoT應用研發，同時提供在地就業機會，並逐步推動各項資通訊與5G專網建設。今日，中華電信除展示這兩年來的5G垂直應用研發成果之外，同時也在經濟部、通傳會及高雄市政府的指導下，宣佈啟動中華電信在高雄亞灣的下一階段計畫，我們將攜手國產O-RAN大廠與5G應用開發商，在亞灣區設立專網應用中心，共同在亞灣區建設5G專頻專網，支撐各項5G垂直應用的開發。」

中華電信積極為5G AIoT注入量能，在今(2)日宣佈啟動在亞灣推動計畫的下一階段目標，於高雄亞灣區成立「專網應用中心」，中華電信作為電信龍頭，將號召國產O-RAN大廠共同合作，於高雄亞灣區打造國內第一套戶外國產5G O-RAN n79專頻專網，作為未來實證各種5G專網應用之基礎，同時，也將建置中華電信自行研發的IOC資料共通平台，支援各種5G應用資料收集、轉換與遞送，讓有5G應用開發需求的廠商，以租代買降低進入5G專網的使用門檻，輕鬆地藉由5G專網與資料共通平台快速取得所需資訊，進行各種5G垂直應用的研發。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠也在記者會中，透過簡報方式分享：「中華電信在高雄亞灣區打造的全台第一套戶外國產O-RAN n79專頻專網，目的是為了透過這個專網驗證國產O-RAN基地台的穩定性與互通性，除了做為電信公司在未來投入國產基地台建設的前期測試，提供國產O-RAN大廠各項應用數據的即時反饋，做為持續優化國產O-RAN設備的參考，也讓電信公司在接下來的數年內投入國產5G設備建置規劃時，可以迅速滿足5G商用網路的嚴苛考驗。同時，也希望透過5G專網與垂直應用在高雄亞灣區戶外場域的實證，證明台灣5G O-RAN設備的能力，推動台灣5G產業發展迅速接軌國際，對外爭取國際訂單，也讓世界看見台灣的5G發展能量。」