九合一選舉登記截止，民進黨屏東縣黨部在縣內舉辦包括內埔及萬丹2場鄉長初選中，不約而同面臨落敗者執意參選局面，另包括長治鄉與東港鎮則有綠營黨員以無黨籍角逐鄉鎮長，對決黨籍參選人，呈現黨內互打情事，對此地方黨部回應，10天內將開執委會討論。

民進黨屏東內埔及萬丹鄉長初選，由現任內埔鄉長鍾慶鎮及萬丹鄉代李麗卿勝出，但初選失利的萬丹鄉代會主席簡天屏直言整場初選非常不公平，因此主動退黨，正集結友軍，堅持參選到底。

另前內埔鄉長沈商嶽也提到，對手為爭取連任，竟抹黑他在任期間讓鄉庫負債好幾億，然後落跑把爛攤子丟給鄉民承擔，還說在鄉長任期未滿，就到縣府當祕書，毫無責任，他強調這均非事實，已完成登記的他多次表態不會缺席這場選戰。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道表示，經初選落敗的黨內同志若執意參選，雖已主動退黨，但黨內有一定機制，將在登記結束的10天內，啟動執委會討論，最重會開除黨籍。

羅平道也直言，除這2鄉外，包括長治鄉及東港鎮，黨內分別提名黃志仁與林漢丑參選，不過登記名單中發現，包括現任長治鄉長古佳川及現任東港鎮代黃禎祥，雖用無黨籍登記參選鄉鎮長，不過仍保有黨籍身分，也會在這次執會中一併討論。

除鄉鎮長出現分裂情事外，立委蘇震清女兒蘇孟婕日前向屏東縣黨部喊話，盼獲徵召投入縣議員第二選區選舉，但黨部以提名作業已完成為由拒絕，蘇同樣完成登記，強調就算掛無黨也要參選到底。羅平道說，蘇孟婕身兼縣黨部執委，因此全案將交由中央黨部討論。