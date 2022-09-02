永信社福基金會挺進台中市和平部落，替長者細心沐浴。（永信基金會提供／陳淑娥台中傳真）

中秋節即將來臨，永信社福基金會挺進台中市和平部落，發送弱勢族群物資，長期臥床9旬阿嬤顯得相當開心，直呼可以加菜了。執行長趙明明表示，5年來連結社會大眾愛心，共幫助806位弱勢家庭，更讓他們也能享受佳節氛圍。

永信基金會集結社會大眾愛心及富宇慈善基金會的捐贈，購買台中在地大安農會雙龍米、青蔥脆餅、金磚肉鬆禮盒等物資，到宅沐浴團隊於中秋前夕前往桃山部落提供服務及贈送物資。

高齡91歲阿嬤，在72歲那年與家人上山農務，因車子不慎掉落山谷，她跌在山崖邊樹上，雖撿回性命，但從此不良於行。長期臥床的阿嬤說，家中沒有沐浴設備，孫女需到150公尺外的親戚家燒熱水，再提回家幫她擦澡，還好有沐浴團隊，這一年來，才覺得自己活得像人一樣。

易奶奶則說，自從先生過世後，每天忍著淚水過日子，兒女都定居大陸，疫情期間只能透過手機視訊，很感謝這段時間，基金會的電話關懷及鄰居陪伴，收到物資很開心。

趙明明指出，疫情之下，許多弱勢家庭、獨居長者在防疫及健康上，比任何時候都需要關懷照顧，5年來連結社會大眾愛心，共幫助了806位弱勢家庭。富宇慈善基金會執行長張宇承表示，中秋送物資不僅帶來心靈上安慰與實質幫助，更能為長輩維繫社會連結，未來也將持續投入關懷行動。