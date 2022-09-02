第79屆威尼斯影展於本週舉行，在影展首日大秀美腿的茱莉安摩爾(Julianne Moore)，第二日則以Armani Privé深V禮服露出左右半球，火辣對陣，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的Schiapareli高級訂製服出席其電影新作《Tár》紅毯，黑色修身褲裝塑造率性、帥氣氣質，而胸口的仿花設計，則讓外媒稱呼她為「行動花瓶」，輕鬆抓住現場目光。

凱特布蘭琪以Schiapareli高級訂製服出席其電影新作《Tár》紅毯。（美聯社）

帶著新作《Tár》走上威尼斯影展紅毯的凱特布蘭琪，此次在片中飾演一名虛構的女指揮家，劇情也緊扣著近幾年興起的MeToo運動，或許是如此在首映紅毯上他選擇以俐落的褲裝亮相，此次她選擇以超現實設計為特點的Schiapareli 2022秋冬高級訂製服出席，服裝上身以品牌創意總監監Daniel Roseberry設計的花卉馬甲搭配寬褲，亮眼的花卉設計與下身寬鬆褲型，將纖腰修飾地更加窈窕，為新片做足話題。

茱莉安摩爾以Armani Privé禮服搭配卡地亞項鍊、耳環亮相於紅毯上。(路透)

今年61歲的茱莉安摩爾，在第二日出席電影首映紅毯時，不改首日的火辣造型，以Armani Privé深V禮服，搭配卡地亞（Cartier）Sixième Sens鑽石項鍊、耳環，以巨星之姿碾壓紅毯。