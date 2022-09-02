從熟悉的桃猿球衣改穿富邦悍將23號球衣，王躍霖雖有不捨但也正面看待這次的交易案，「不多想，就是為新球隊盡全力去投每一球。」被問到最怕遇到前東家哪位打者？他毫不猶豫的說是林立，「他真的太會打了，他的揮棒力量、壘間破壞力，沒辦法想像他的天花板在哪裡。」

成為這次「2換2」交易案中的主角，王躍霖一開始也有些驚訝與不捨，「但就像是教練說的一樣，市場活絡對有潛力的選手來說，或許能獲得更多舞台與機會，這不是壞事。」他也透露桃猿的日籍教練有鼓勵他，有機會就去新球隊多嘗試。

雖然來到富邦第一天就在二軍隊內賽被國小學長高孝儀強襲球打中右手掌，但恢復狀況與預期好，今天他隨一軍練球也有與投手教練傳接球，並聊一下近況，「羅曼也有跟我說，需要你趕快調整好。」

來到新球隊王躍霖不會覺得有陌生感，他與江少慶、高國輝、林哲瑄、申皓瑋等人過去就十分熟識，聽聞他要過來富邦也都第一時間打電話關心，「哲瑄有跟我說恭喜，說一起努力，我也跟他說他要好好復健。」

總教練丘昌榮今天也有與王躍霖、林澤彬兩人談話，主要是了解一下身體狀況，王躍霖若是手掌傷勢轉好後，也有機會上到一軍為富邦牛棚增添戰力。

「現在要碰到樂天了，就球場上見真章。」但他也向前隊友喊話希望能手下留情一下。被問到最害怕碰上哪位桃猿打者？王躍霖點名林立，並直誇他真的太會打了，「從他第一支全壘打就對他留下深刻印象，他是很聰明的選手。」