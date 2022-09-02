香港女星黃翠如以娛樂新聞主播出道，之後轉型成節目主持人，先前常被欽點訪問周星馳，還有「星爺御用主持人」封號，近年則把重心放在旅遊節目或紀錄片，相當受觀眾喜愛；近日黃翠如在榴槤園錄影，沒想到意外遭榴槤砸中，當下氣得跳腳，事後曬出傷勢照，浮現約20顆左右紅窟窿，嚇壞眾人。

黃翠如不久前才因為到敘利亞工作傳出5天失聯，後來報平安說「找不到網路」，粉絲們才放心；豈料，黃翠如最近錄影又「飛來橫禍」，1日她在IG分享一段工作花絮影片，透露自己第一次到榴槤園摘榴槤，有一顆榴槤突然從旁邊小山坡滾落，不偏不倚砸中她的一雙細白美腿，當下跳腳問「是誰這麼扔榴槤的？」

黃翠如最近錄影時被榴槤砸中。(圖/ 摘自黃翠如IG)

影片中黃翠如被砸中後有即時擦藥，不過，事後她在限時動態上傳傷勢照，大腿上出現約20顆紅窟窿，所幸看起來沒有流血或太嚴重傷痕，她還自嘲「榴槤送我的禮物，對榴槤又愛又恨」；許多粉絲被大腿受傷處密集的狀況嚇到，但也替她鬆了一口氣，因為沒有造成太恐怖的傷勢。

其實黃翠如身家不凡，過去被挖出父親是香港上市公司聯旺集團的執行董事，但她曾強調本人不投資玩股票，更不會插手父親工作；而黃翠如拍電視劇《師奶MADAM》時認識蕭正楠，爆出秘戀後，2018年底才承認已經結婚半年。