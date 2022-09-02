國立清華大學材料工程學系教授周卓煇研發的燭光OLED，近日與藝術家莊志輝結合，創作出壓克力及木雕等多項藝術作品，今天正式亮相，預計9月會在澎湖展覽。

周卓煇與莊志輝今天在清大教育館共同舉行「莊志輝個展-閱讀記憶之前展暨記者會」，展示多件跨域、跨界藝術作品。

周卓煇表示，多次榮獲國際、國內大獎的燭光OLED，已證實對人眼友善，也對生態、夜空、文物友善，在融入藝術成為作品元素之後，照明升級到了心靈層次，豐富了生命思維。

周卓煇表示，完全不熱、不燙、無藍害的OLED燭光，透過發燙藝術家莊志輝的巧思、創作，讓人日夜，都能沉浸在美麗的視界裡。

莊志輝表示，他的創作靈感來自生活所見、所聞，將許多情感、理念融入到作品，此次作品題材有人生道路的迷茫、父母對兒女的呵護，甚至是對於這片土地的關懷，在木雕、畫作、燭光的互相襯托一一呈現。

莊志輝說，這些作品將在9月底於家鄉澎湖舉辦個人展覽時，呈現在民眾眼前，也讓OLED的優點傳遞讓更多人知道。（編輯：張銘坤）1110902