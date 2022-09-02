陽明海運今（2日）董事會傳出大地震，三席獨立董事今天有兩位同時遞出辭呈，不只是陽明史上，更是上市櫃公司少見情況，震撼海運業界。目前陽明董事會審計委員會只剩下一位獨董，陷入運作窘境，得視要不要召開股東會臨時會選出新任獨董而定。

陽明目前三位獨立董事分別為唐達興律師事務所主持律師唐達興，協益電子股份有限公司董事長王自軍，臺灣大學兼任教授陳玠甫，今天協益電子董事長也是會計師的王自軍與台灣大學兼任教授陳玠甫均請辭。陽明表示，這是獨董個人生涯規劃。

海運業界指出，陽明過去沒賺錢，也沒見過獨董「手牽手」請辭，如今是鄭貞茂手中陽明最好時刻，卻一口氣兩名獨董掛冠求去，這顯然不是「生涯規劃」這幾個字就能輕鬆帶過，其中顯然有不為人知祕辛，交通部應要求鄭貞茂提出檢討報告。

陽明董事長鄭貞茂上任以來風波不斷，先是年終不如長榮，引發員工不滿，卻砸下重金打台北101外牆的跨年燈光秀，整整1個月形象廣告，創下海運業界先例後，還大手筆贊助高雄跨年晚會，在現場都能看到「陽明海運集團」的廣告。

陽明雖然因全球海運業翻身賺錢，但鄭貞茂上任後爭議不斷，先是擬砸百億購樓，想要把總部搬回台北，遭抨擊不務正業，後又牽扯出紅色供應鏈爭議，導致23年資歷的鮮明輪船長也看不下去，發千字文痛批高層，讓鄭貞茂顏面無光。

鮮明輪船長投書直言高層無心經營，不只不重視員工，申請防護衣卻配發雨衣防疫，也未趁此多頭積極造船、獲取更大競爭力，不如趁此時賣了陽明，引進專業團隊經營，逼得鄭貞茂只得出面「視訊安撫 」，企圖滅火，免得官位不保。