正值柏林國際消費電子展(IFA)，高通、Meta Platforms宣佈簽署一份多年協議，將合作實現一個由搭載Snapdragon延展實境(XR)平台與技術的Meta Quest 平台所驅動的空間運算新時代。雙方已經在尖端虛擬實境(VR)創新方面合作超過七年，最近期為針對Meta Quest 2的合作。此協議鞏固了雙方在未來幾年將帶來多代搭載客製化VR平台的頂級裝置和體驗的承諾。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示，透過與Meta合作，正促使兩大全球元宇宙領導者在接下來幾年為數十億人徹底改變運算的未來。基於雙方在XR領域的共同領導地位，該協議將讓兩家公司得以提供最頂級的裝置和體驗，藉此打造可以完全實現於元宇宙中工作、玩樂、學習、創作和連接方式積極推動轉型。

Meta創辦人暨執行長Mark Zuckerberg表示，Meta正在與高通合作，為Meta Quest產品的未來藍圖打造搭載Snapdragon XR平台及技術的客製化虛擬實境晶片組。隨著繼續為虛擬和擴增實境建構更先進的功能和體驗，打造專門的技術來驅動未來的VR裝置和其他裝置變得越來越重要，與手機不同，建構虛擬實境在空間運算、成本和產品外型設計方面都帶來多維度的全新挑戰。這些晶片組將幫助Meta不斷將虛擬實境推向極限並提供出色的體驗。