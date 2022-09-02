臺鹽(1737)受邀參與台南品味周活動，董事長吳容輝表示，公司為台南在地企業，除總公司外，臺鹽綠能、生技一、二廠、七股鹽場皆選址台南，此次參與台南品味周，共同推廣台南城市行銷。

臺鹽受邀參與台南品味周活動，民眾可於現場免費申辦會員，立享專屬禮遇，展場同步台鹽生技門市周年慶檔期優惠，此次尤以綠迷雅新款男士保養「多效活能」系列與來自七股海洋微量精華製成的「鹽山咖啡」，最受關注。

近年男士保養蔚為風潮，臺鹽看準此一趨勢推出「綠迷雅多效活能」系列，專為品味型男打造，簡化繁瑣保養程序，清爽不黏膩，擁高達9成使用滿意，趁台南品味周活動期間，現正推出產品組合。另外，中秋烤肉必備的美味調味也在展場展出，希望搶攻商機。

臺鹽今年適逢70周年，9月線上線下推出週年慶檔期活動，無論是熱銷綠迷雅保養品、保健品和清潔用品及調味料，都規劃多項優惠活動，可望對業績產生貢獻。