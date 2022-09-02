Meta周五在柏林舉行的IFA消費電子會議上宣布，已經簽署協定，讓高通(Qualcomm)為該公司的Quest虛擬實境(VR)裝置生產客製化晶片。

在雙方的聲明中，兩家公司的工程和產品團隊將一起合作生產晶片，將由高通驍龍(Snapdragon)平台提供支援。

雙方沒有透露交易的財務細節。

該臉書(Facebook)集團發言人Tyler Yee說，該協定只涉及VR裝置；Meta也將持續致力於開發自己獨有的新的矽解決方案。

Yee說，「有時候我們與產業夥伴合作時，會使用現有的矽材料；同時我們也在探索開發自家新的矽解決方案。我們也可能在同一產品中，同時使用合作夥伴或是自家的解決方案」。「而這一切都只是為創造最美好的元宇宙體驗」。

根據IDC的資料，Meta過去數年來，一直依賴高通晶片供應，來生產VR裝置，包括該公司最新的Quest2頭戴式裝置。

Meta還大舉投資了直透式護目眼鏡和擴增實境(AR)的眼鏡，試圖實現執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)的元宇宙願景。

Meta的元宇宙計畫耗資驚人，僅今年上半，相關負責部門已經出現57.7億美元的營業虧損。同時之間，臉書的現金支出空間已較以前減少；面對經濟擔憂，Tiktok的競爭，以及蘋果在iPhone隱私保護的政策，都讓臉書感到壓力。