臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，其中，臺灣50指數成分股納入永豐金(2890)，刪除力積電(6770)，變動將自9月16日交易結束後生效。
臺灣50指數成分股本次納入永豐金，刪除力積電，候補名單有：長榮航(2618)、遠東新(1402)、富邦媒(8454)、和碩(4938)、台灣高鐵(2633)。
臺灣中型100指數成分股納入：川湖(2059)、美時(1795)、北極星藥業-KY(6550)、力積電、采鈺(6789)；成分股刪除：義隆(2458)、聯茂(6213)、永豐金、力智(6719)、燁輝(2023)。候補名單：奇鋐(3017)、中石化(1314)、中鼎(9933)、榮運(2607)、豐興(2015)、彩晶(6116)、神達(3706)、勝一(1773)、聯合再生(3576)、威盛(2388)。
臺灣資訊科技指數成分股納入：采鈺，刪除：義隆、聯茂、力智。
臺灣發達指數成分股納入：川湖、美時、北極星藥業-KY，成分股刪除：燁輝。
臺灣高股息指數無成分股納入，成分股刪除：義隆。
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