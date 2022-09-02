除了薪水外，現在什麼東西都在漲，生活上的「食衣住行」都非常有感！一名網友分享，近日在上班途中想簡單買個包子饅頭當早餐，這才聽到老闆說「加蛋要15元」，讓他明顯感受到物價上漲的威力，感嘆問道：「這價格還回得去嗎？」。

原PO感嘆物價上漲明顯。(圖/翻攝自批踢踢)

這位鄉民在PTT發文，標題打著「早餐店的蛋價是不是回不去了」，內文表示自己常聽說已經有許多早餐店加蛋費用都要15元，原本還對此還很無感的他，日前上班前去豆漿店買了份早餐才發現真如大家說的一樣要加價15元，明顯沒有以往便宜了，因此也好奇物價是否還有機會回到過去的「便宜又大碗」。

若想省下不必要花費，能自行買食材下廚。(示意圖/翻攝自達志影像)

貼文曝光後，引網友紛紛為此解答，「漲了就不會降了」、「哪可能回去，有的連鎖要+20」，有網友苦中作樂逗趣留言「雞也少子化了嗎？」、「不趁現在吃之後要漲到20了」；也有人表示附近早餐店仍保持原價，僅5元和10元而已，無明顯受影響，另外還有網友替店家說話，「蛋一顆現在就快5元了，10元算佛心，15正常」。相信店家根據物價做出基本的調整，也算是合理範圍，若想省錢的民眾可以自行買食材預備餐點。