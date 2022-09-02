立委江啟臣2日邀相關單位，舉行白冷圳擴大灌溉計畫地方說明會。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社區(崑山、水井)及石岡區(頭坪、二坪)，由於位置偏遠且地理條件受限，長達30年無灌溉用水，是農民耕作一大阻力。立委江啟臣2日邀相關單位舉行說明會，一、二期工程經費約1.8億元，預計明年1月動工，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。

白冷圳擴大灌溉計畫是鄉親的長久盼望，該計畫將分為5期推動，包含引水管線、調整池、輸水幹(支)線、蓄水池工程，總經費約5.03億元，農水署將分年編列執行預算。

立委江啟臣表示，白冷圳擴大灌溉計畫將涵蓋新社區(崑山、水井)及石岡區(頭坪、二坪)，目前第1、2期工程主要施作引水管線及調整池，工程經費約1.8億元，預計11月完成設計作業，12月進行發包，目標在明年1月動工，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。

江啟臣指出，待1、2期動工後，應同步進行3、4、5期設計作業與用地取得，把握有限時間，並將施工影響降至最低；一旦工程完成，可望終結約453公頃農地，長達30年無水可用惡夢。

農田水利署副署長陳衍源表示，目前已委託市府設計施工，屆時會舉行地方說明會；另3期工程用地取得尚在處理中。台中市水利局總工程司連昭榮指出，1、2期仍在基本設計階段，會多與當地里長溝通，加壓池周圍綠美化工程也會執行。