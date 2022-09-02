新竹縣長楊文科（右二）前往選委會登記時，緊緊牽著太太的手。（邱立雅攝）

新竹縣長楊文科（右三）在黨籍議員簇擁下步行前往選委會登記。（邱立雅攝）

新竹縣長楊文科選在2日下午前往選委會登記挑戰連任，在龐大的加油團簇擁下，從國民黨新竹縣黨部出發，聲勢浩大。楊文科表示，過去3年8個月他兢兢業業，推出5支箭及10大交通基礎建設等重大建設，新竹縣有需要的他都來做，未來的縣政建設及社會福利只會多不會少。

「食果子拜樹頭、食米飯拜田頭。」楊文科順利登記完後表示，4年前的選舉是大家團結站出來，才讓他當選，這份情意他會點滴在心頭，非常感謝大家的支持，過去3年8個月努力為新竹縣未來30年榮景打拚，推出5支箭及10大交通基礎建設、新豐綠色海岸風景遊憩區的計畫，以及特色公園及各項福利政策，讓鄉親安居樂業、有更好的照顧。

楊文科也指出，老人年金是前縣長范振宗時代開始，到他手上沒有停掉，繼續做下去，他更強調，不會拖欠，時間到了就撥款。另外，學生吃的免費營養午餐，現在是聰明營養午餐也是全部供應，縣民意外保險30萬元也都幫大家保，這些福利都來做，縣府團隊認真打拚、開源節流，還債100多億。

楊文科認為選情愈平靜要愈小心，懇請大家支持他以及國民黨提名的鄉鎮市長、議員、代表及村里長，希望大家一起攜手努力讓新竹縣好還要更好，打造科技首都、幸福竹縣，讓新竹縣永續發展。