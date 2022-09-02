自閉症可領取失能保險金？金管會保險局近日召集產險、壽險公會及醫學專家，討論自閉症究竟算「精神障礙」還是「神經障害」？涉及失能保險金給付，最後醫界表示無法二分法，且無法確定是否永久無法恢復，保險局要求產、壽險公會二個月內訂出自閉症相關承保及理賠標準。

保險局表示，自閉症多在3到6歲時才會發現或確診，但目前很多疾病型失能險在新生兒零歲時就接受投保，3到6歲確診自閉症後，有些保單會以兒童非有工作能力，要求滿15歲時才能檢視是否給付失能保險金。

另外，就是目前的學生保險，因排除保險法127條規宣定的帶病投保或既往症不理賠，所以有不少「自閉症」理賠爭議，即已確診自閉症的兒童上學後，就以神經礙害失能申請理賠，約可領取5~40萬元，保險業者也認為這是精神障礙不是神經礙害，應不能理賠失能保險金。

保險局召集產險、壽險及醫界專家討論此問題，醫界代表指出，自閉症無法清楚界定究竟是精神礙障還是神經障害，因為自閉症可能無法學習、封閉，時間一久可能就造成中樞神經系統機能障害，因此必須個案判定。

同時自閉症到底會不會永久失能？醫界代表亦表示，有些的確是永久難以恢復，有些是15歲或成年後就好轉，同樣也必須個案認定。

也就是說無法清楚界定自閉症是否理賠，都必須由醫生依個案診斷，保險局也表示，以前都是意外造成失能才理賠，就沒有相關理賠風險，前幾年保險業者將疾病造成的失能亦納入理賠，才使風險無限擴大。

自閉症造成中樞神經系統障害的失能，同樣也可能發生在憂鬱症或失智等，保險局要求產險公會及壽險公會，應去徵詢醫學會等意見，二個月用訂出自閉症等精神疾病可能造成神經障害的承保範圍、生活及工作失能的理賠標準等，是否要限制承保年齡，如年齡過小或高齡者，若要投保疾病型失能險，要如何控管承保風險等。