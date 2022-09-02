人民幣兌美元在岸價（CNY）2日下午收跌38基點（bp），收報6.9028元，低見6.9064元。

人民幣兌美元在岸價收報6.9028元，較上日下午4時30分收報6.8990元，跌38bp或0.6％；較晚上11時30分最後成交價6.9066，走強38bp。

離岸價（CNH）在6.91附近徘徊，低見6.9167，截至下午4時34分，離岸價報6.9101，在岸價報6.9012。

官方2日開出的中間價報6.8917，較上日報6.8821，跌96bp，創逾兩年新低。

交易員指出，隔夜美元延續強勢，人民幣承壓調整，但中間價維穩在不破6.9的水平，突顯監管控貶意圖，短期人民幣續跌空間料受限。

另有交易員認為，關注美國稍後公布的非農數據，如果就業依舊強勁，美元料續升破110關口。

中國人民銀行調查統計司司長、新聞發言人阮建弘表示，貨幣政策要進一步做好跨周期調節，保持貨幣信貸平穩適度發展；密切關注國內外的通膨走勢，不搞大水漫灌，保持物價水平基本穩定。