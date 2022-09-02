美股隔晚急挫後回穩，道指與標指更回升，市場關注2日美國公布非農數據，港股昨日9月開局挫357點後，今日曾再跌254點，恒指收市後換馬效應下，大市成交增至超過港幣1,100億元。

恒指低開24點，報19,572點，一度回升33點，高見19,630點，但買盤未有跟進，大市再度回落，午後跌破早盤低位，最多跌254點，低見19,342點，尾盤跌幅收窄。最終全日跌145點或0.74％，報19,452點。

國指跌69點或1％，報6,672點；科指挫1.44％，報4,143點。大盤成交達港幣1,102.01億元，比上日1,056.46億元多。

個股表現方面，騰訊升1.2％，收港幣328.6元，成交有港幣83.3億元，為交投最多個股。九倉置業升2.6％，為表現最好藍籌。碧桂園服務為表現最差藍籌，全日跌11.8％。

神華、周大福、翰森製藥及百度收市後染藍，但上述四股全線下跌，翰森製藥跌6％，是藍籌新貴中表現最弱。