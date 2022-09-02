年底九合一選舉登記參選於2日傍晚截止，據基隆市選委會統計，基隆市長共有5人登記參選，除原先宣布參選的國民黨謝國樑、民進黨蔡適應、時代力量陳薇仲及無黨籍的黃希賢外，也有詩人曾國民以無黨籍身分投入市長選舉，形成五腳督局面。市議員選舉部分，應選出31席的基隆市議會，已有56人登記參選。以中山區及安樂區的競爭最為激烈，分別呈現8搶4及15搶7的局面。

截至2日為止，登記參選今年基隆市長的，包括了8月29日搶頭香登記的民進黨蔡適應，8月31日登記的無黨籍黃希賢、時代力量陳薇仲、無黨籍曾國民，以及9月1日登記的國民黨謝國樑，形成五腳督的局面。

在市議員參選方面，今年基隆市議會的席次仍維持區域30席、原住民1席。現任市議員大多尋求連任，再加上時代力量、台灣民眾黨積極想在基隆市插旗，因此基隆市七個選區的競爭態勢都算激烈；中山區與安樂區則是特別激烈。

主因在於中山區議員楊石城在任內去世，安樂區議員陳薇仲今年轉戰市長，藍綠兩黨都想積極爭取這兩區的席次，再加上民眾黨、親民黨及時代力量也想藉由市議員席次，確保在基市的影響力，便造成參選人數爆發。

據選委會資料顯示，中山區今年應選出4席市議員，卻有8位參選人登記參選。其中，國民黨及民進黨各提名兩席，楊石城遺孀郭美秀披親民黨戰袍出征，民眾黨及無黨籍各有一名參選人。

同時，安樂區應選出7席市議員，登記參選卻高達15人。除6名現任議員尋求連任外，民進黨另外提名2名參選人，再加上時代力量及民眾黨各提1人，以及無黨籍的參選人，便造成安樂區參選爆炸，儼然成為一級戰區。