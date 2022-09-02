9月正值新學期開始，才剛開學不到一週，美國光是亞利桑那州(Arizona)就驚傳至少7間學校發生無血槍擊案，被迫取消課程。德州則發生一名年僅4歲男童，帶著上膛的手槍到校，他的父親已遭警方逮捕。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、德州電視台(WOAI)報導，本週三，位於南德州聖體市(Corpus Christi)一間小學傳出，年僅4歲孩童書包裝有上膛槍枝到校上課，有同學發現嚇得趕緊回報，校方也隨即發信給家長並封鎖校園，待警方到場立刻收回武器。

聖體市警局（CCPD）也在臉書發文寫下，「證實該男童父親、30歲的保羅·托雷斯(Paul Torres)是這把槍枝的所有人，被依違害兒童安全罪及遺棄槍枝送辦，最高可判2年有期徒刑。」

進一步呼籲民眾，「確保槍枝安全放置，建議將其卸下彈藥、鎖住板機，並存放保險箱或相關容器中，至於子彈請單獨存放，遠離孩童能觸及的高度。」

開學之際槍聲四起，亞利桑那州當地媒體報導指出，至少7所校園發生學生被家長命令帶槍(含BB槍)到校，以保護自身安全，包括鳳凰城（Phoenix）、馬里科帕縣(Maricopa County)等。

另據福斯電視網報導，舊金山主要城市奧克蘭(Oakland)一所高中，30日驚傳「毀滅性」校園槍擊，12歲少年被指控持槍攻擊一名八年級學長，結果波及旁邊女同學致腹部中彈，目前情況穩定。