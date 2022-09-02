台北市社子島區段徵收議題成為年底選舉攻防戰，國民黨台北市長參選人蔣萬安搶先拜訪並接下社子島自救會陳情書，黃珊珊今也前往參加社子島促進會的座談會，並在會中宣示，會延續市長柯文哲的計畫，社子島區段徵收只會往前不會退縮，且不會讓任何一人流離失所。

黃珊珊今下午出席社子島居民權益促進會的座談會，致詞時表示，10多年前第一次踏入社子島，真的很想掉眼淚。並強調自己當議員時，處理過很多區段徵收案，中間還是會有一些問題，但結果都是比現在好。

黃珊珊強調，區段徵收因為要回饋公共設施用地，引起部分居民反彈，因此市府一直在努力，處理住戶安置，並強調社子島區段徵收勢在必行，「我來當台北市長，這個案子一定要往前走，再退縮，政府對不起大家。」

黃珊珊另補充，區段徵收大家會擔心分回土地的比例，市府也都會公展會調整分配，另外區段徵收後的抵費地基金，也會用在社子島開發專款專用，不會進市府口袋。

黃珊珊也舉例過往北市區段徵收的例子，如信義計畫區重劃後，抵費地賣掉有200億基金，所以信義區發展愈來愈好。

針對區段徵收可能會造成居民房屋被拆，流離失所，黃珊珊表示，中間一定會有轉折，但會盡量做到先建後拆，分期開發，「沒有人要打掉所有東西，一定是一期一期的，如果真的不行得搬出去，一定也會有配套措施。」

至於台北市參選人蘇煥智稍早到黃珊珊的競選總部下戰帖辯論社子島開發案，黃珊珊表示，任何人要來辯論都歡迎，不過會希望是5個參選人一起公開辯論。