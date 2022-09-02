民進黨前立委鄭寶清昨登記參選桃園市長後，直奔桃園地檢署提告資深媒體人周玉蔻違反《選罷法》，繼昨日按鈴申告後，今日再度透過律師聲明，網紅四叉貓、主持人鄭弘儀、台灣基進市議員參選人藍士博以子虛烏有的事誤導大眾，今正式提告，將各求償100萬元，呼籲停止抹黑攻擊。

對於外界傳出鄭寶清積欠網路行銷公司款項，他澄清，行銷公司做一半就落跑，稱有民進黨候選人加倍給錢才不做，他強調已付清款項，更說自己是連欠人1塊錢都會無法入眠的人。

鄭寶清稍早透過律師聲明，四叉貓公開傳述他積欠尾款，藍士博捏造他親中形象，都是惡意以子虛烏有的事誤導大眾，明顯已違反《選罷法》。今正式向四叉貓、鄭弘儀與藍士博共3人提告，民事求償各100萬元，盼讓司法主持公道，而獲賠之後也將捐給公益團體，更喊話「桃園人有權選出優質市長，請立刻停止抹黑」。

鄭寶清受訪表示，現在抹黑造謠一段段朝他攻來，最後還可能變成人格與道德毀滅，後續若還有人提出「不是事實」的相關言論，一律都會提告。