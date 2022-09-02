宮廟從建築、彩繪到雕刻品，承載多樣化的傳統工藝，猶如一座座工藝博物館。台南市文化局推動「宮廟博物館」認證制度，初步邀請13間廟宇試辦，台灣首廟天壇率先配合啟動，今天由市長黃偉哲頒發「宮廟博物館」認證，期待未來更多廟宇加入宮廟博物館行列。

文化資產管理處指出，今年開始推動的「宮廟博物館」計畫，調查台南346間廟宇工藝資源，同時建構線上虛擬宮廟博物館，首波將以12個月的神明生日為主題，搭配「宮廟博物館」認證申請制度，希望透過培力輔導、展示推廣，促進宮廟文物保存維護意識、推廣宮廟工藝作品等，逐步實踐城市宮廟博物館願景。

第一家通過認證的天壇，從今天起舉辦「天公作美」特展，邀請民眾親臨現場欣賞潘春源家族三代、施天福家族二代及葉進祿等名師之作，以「求籤解工藝」，感受在廟裡看展的體驗。

特展期間，參觀者每天可於展場中擲聖茭兌換限量天壇香火袋，以及兌換象徵「宮廟博物館」標章的麒麟擴香石，兌換方式公布於「宮廟博物館」網站。

黃偉哲說，「天公作美」特展融合宗教與藝術文化，令人敬佩，台南一向有「眾神之都」美譽，傳統畫師、技師都與宮廟文化有連結，希望透過宮廟博物館認證，當民眾到廟宇參拜之餘，能多花一點時間，欣賞各宮廟的鎮廟之寶，品味宮廟之美，加深對廟宇文化的認識。