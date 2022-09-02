受到疫情影響，民眾在家看各式話題韓劇，忍不住遙想韓國美食，目前疫後國境陸續開放，但出國旅遊成本卻是大增不少，現在高雄大遠百把韓國美食近距離帶到你身邊，即日起攜手aT韓國農水產食品流通公社，於九樓特賣會場盛大舉辦「2022韓流魅力盡在遠百-韓國物產展」。

這項韓國物產展，現場集結道地韓國物產、知名韓系美食、飲品、中秋禮盒、伴手禮等多樣商品，讓你用味道重返韓國，同時推出滿額禮限量大放送，9月13日前，民眾凡於韓國展會場持遠百APP單筆滿999元送INTAKE蒟蒻果凍飲，清涼低卡又消暑，消費滿1,800元以上送韓味不二海苔酥，數量有限、送完為止。單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券，豐富多元的商品讓哈韓的粉絲們吃喝玩樂一次購足，回味韓國當地的美好。

高雄大遠百店長、也是經理黃友誠表示，每到秋天就會讓人聯想到「韓流魅力盡在遠百-韓國物產展」，即日起至9月13日止，於九樓特賣會場盛大舉辦連續第九年的「韓國物產展」，萬件精選商品零時差、產地新鮮直送；此次展出的商品有韓國人的靈魂食物－泡菜、韓國柚子醬、香蕉牛奶、韓國流行餅乾、傳統海苔、炸醬麵、紅蔘飲禮盒…等多種韓國道地零食、伴手禮；還有最具代表性的人蔘雞湯，並有多款韓系湯品方便包帶回家，在家也可輕鬆端出韓國美味蔘雞湯、明太魚部隊鍋湯。現場也有必搶明星精選商品，不管是韓國拉麵系列、人蔘雞湯、BINGGRAE咖啡、濟洲島柚子茶或是韓國味料系列都是名列銷售榜單，要讓韓國控們吃喝玩樂一次購足，回味韓國旅行美好體驗。

黃友誠進一步表示，疫情當前國人渴望出國放風，來一趟高雄大遠百透過韓國美食、優質商品和伴手禮，讓我們轉換近三年來受到疫情影響的心情，特別提供多樣款式的韓系湯品讓你輕鬆好料理，餐桌佳餚再升級，展現韓式新食力，還有頂級美味蔘雞湯讓人提振體力，一秒補足全家人元氣。因應中秋送禮需求，現場也有各式伴手禮系列，包括產地直送現做韓國泡菜、韓式泡麵、香蕉牛奶、柚子茶、水蜜桃蘋果茶、水梨汁、韓系燒酒等，讓消費者無須出國也能一站購足道地物產，就能大啖韓國美食，一同感受韓流無限魅力。

此外，即日起至9月21日止，高雄大遠百舉辦「時尚新貌」秋裝新品上市優惠促銷，實名認證之遠百APP會員獨享全館單筆滿2,000元送100元、使用HAPPYGO Pay綁定指定銀行信用卡於百貨服飾單筆分期刷滿6000元送300元，持七大銀行包含遠東商銀、花旗銀行、中國信託、第一銀行、華南銀行、星展銀行及合作金庫信用卡於百貨服飾單筆分6期刷6,000元送200元十足抵用券；獨家回饋不只如此，搶攻網購商機，9月21日前遠百ONLINE推出「秋季採購有禮賞」獨家優惠，活動期間凡於遠百線上購物下單購買化妝品、小家電、百貨服飾單筆每滿3,000元現折200元；9月11日前超市餐飲（含city super）則有單筆每滿2,000元現折100元，還有週三ONLINE會員日全館成立訂單點數2倍送，線上線下都能賺，讓卡友們不僅買得開心還能省荷包。