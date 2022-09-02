第13屆「台日觀光高峰論壇」今（2）日於台灣桃園市登場，此自2008年起由台灣與日本輪流舉辦的兩國觀光年度盛事，受疫情影響本屆論壇自2020年延期至今，在各界共同努力下順利舉行，台日雙方共92人與會，以行動宣示雙方觀光交流全面啟動。

會議由台灣觀光協會會長葉菊蘭及日本觀光振興協會會長山西健一郎擔任主席。會議中，葉菊蘭熱情歡迎久違的日方好友，並表示這場論壇意謂著疫後觀光時代全面啟動，因應深度體驗與慢生活的疫後主流旅遊趨勢，與日方研議以推動雙鐵旅遊、DMO觀光圈和SDGs永續觀光重啟台日雙方觀光交流，積極加速疫後國際觀光復甦與大步邁進。

日本觀光振興協會山西健一郎會長表示，在疫情、全球政經環境與氣候異常的情況下，我們面對無法預知的混沌時代。台日雙方能夠突破重圍辦理台日觀光高峰論壇具重要意義，盼能集結雙方智慧，一起探討與疫情共存的新旅遊型態、提議強而有力的政策方針。交通部王國材部長說，交通部為迎接入境旅客，一直積極做好萬全準備以因應邊境開放後的觀光復甦，台日雙方觀光業者齊聚合作必定讓我國中央疫情流行指揮中心更有信心，盡快開放國境。

台日雙方業者共同討論如何在「與疫情共存」時代下推動台日觀光產業復甦，會後共同發表「台日觀光高峰論壇桃園宣言」，決議以更緊密的合作模式實踐SDGs永續及低碳的旅遊趨勢，盼早日重啟台日雙方觀光交流，以2025年雙方互訪交流人次回復到2019年水準為目標，雙方也相約明年在主辦城市日本愛知縣見面。

日本來台4天3夜的行程中，主辦城市桃園市政府安排日方代表團於9月3日及4日，參訪橫山書法館、大溪老茶廠、台灣高鐵探索館、桃園捷運-青埔機場行控中心等景點，邀請日方於國境開放後，帶更多日本旅客前來國門之都深度旅遊。