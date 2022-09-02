貨櫃海運價跌幅超預期，進入9月首周寫下疫情來最大跌幅，上海航交所今（2）日公布最新SCFI上海出口貨櫃運價指數運價指數，下跌9.72％至2,847.62點，一舉跌破3,000點，已連續12周下跌，回測2021年4月中低點。

其中，遠東到美西線每40呎櫃運價甚至單週大跌1,175美元，首見跌幅擴大至22.89％，每40呎櫃運價3,959美元，從上周的5,134狂瀉至本周的3,959美元；美東線每40呎櫃運價8,318美元，下跌483美元、跌幅5.49％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價4,252美元，下跌189美元、周跌4.26％，跌幅收斂；遠東到地中海線運價4,774美元，下跌297美元、周跌5.86％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價562美元，下跌29美元、周跌4.9％。

法人示警，中小型航商美西線恐面臨損益邊緣，大陸清零停產重啟，加上歐美庫存偏高需要數季時間消化，貨量仍持續下探。

海運現貨價跌跌不休，拖累貨櫃三雄今日股價跌勢沈重，長榮失守80元關卡，下跌7.54％、收79.7元；陽明下跌7.42％、收71.1元，面臨70元保衛戰；萬海也失守80元關卡，下跌6.81％、收78元。長榮、陽明居上市成交量前10名，賣壓沈重。

航商、貨代業者表示，歐美市場通膨罩頂，需求不振、庫存積壓，隨著貨源減少，船公司填艙壓力引發殺價搶貨現象，運價跌勢成趨勢，歐美主要大港罷工、壅堵程度，將決定運價跌勢速度。接下來就看庫存消化、通膨緩解，是否有季節性需求、一般性商品補貨，支撐運價。