桃消防四大隊針對轄內山區分隊，今進行防汛器材整備，若災害發生時能立即出動搶救。（桃消防提供／蔡明亘桃園傳真）

今年第11號颱風「軒嵐諾」強度達中颱，台灣受其外圍環流影響，北部與東北部地區降下陣雨，使北部重要水庫蓄水率持續回升，北區水資源局啟動石門水庫防汛整備嚴陣以待。此外，桃園消防四大隊也針對山區分隊整備防汛器材，若災害發生可即時出動搶救。

中央氣象局指出，軒嵐諾目前以每小時6公里速度向北進行，外圍環流影響台灣天氣，除發布海上颱風警報外，也已針對8縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意。

截至今日下午5時，石門水庫水位達239.58公尺，已接近滿水位的245公尺，蓄水百分比達78.37％。依中央氣象局預估降雨資料，軒嵐諾可能為北部山區帶來超過500毫米雨量。

北水局指出，石門水庫近2日集水區累積降雨已超過70豪米，對水情燈號為提醒綠燈的桃園而言，將在蓄水優先前提下，兼顧防洪安全進行操作。日前已完成各項整備，確保防汛安全，另為預防原水濁度升高，中庄調整池維持蓄滿狀態，隨時可提供備援用水，確保供水無虞。

北水局表示，期待颱風能解渴無災，因石門水庫不排除在颱風期間進行洩洪，呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以面突發豪雨造成安全危險。

此外，桃消防四大隊也針對轄內山區等分隊，進行防汛器材整備，若災害發生時能立即出動搶救。四大隊大隊長郭百倫提醒，民眾應避免不必要外出，避免掉落物擊傷，若身處低窪或山坡地區，除預防豪雨山崩、土石滑落等危害外，若收到疏散撤離通知，務必配合市府與消防人員疏散作業，並備好緊急避難包以備不時之需。